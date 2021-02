Ostia, chiesto processo per Salvatore Casamonica e due legali (Di martedì 23 febbraio 2021) Per Salvatore Casamonica, boss dell’omonimo clan, e per gli avvocati Angelo Staniscia e Lucia Gargano, è stato richiesto il rinvio a giudizio dai pm della Capitale. Entrambi gli avvocati del Foro di Roma, sono indagati per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso. Leggi anche: L’ex moglie di Raffaele Casamonica: “Io pago tu fai come dico io”, anni di maltrattamenti La richiesta di rinvio L’inchiesta della Guardia di Finanza è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Quest’ultima si concentra sul “summit” che si è svolto al ristorante di Grottaferrata il 13 dicembre 2017. Difatti, qui, insieme a Casamonica e Gargano era presente anche “Diabolik“, ucciso il 7 agosto 2019 al parco degli Acquedotti. Staniscia ha la fama di essere, tra l’altro, il legale storico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021) Per, boss dell’omonimo clan, e per gli avvocati Angelo Staniscia e Lucia Gargano, è stato riil rinvio a giudizio dai pm della Capitale. Entrambi gli avvocati del Foro di Roma, sono indagati per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso. Leggi anche: L’ex moglie di Raffaele: “Io pago tu fai come dico io”, anni di maltrattamenti La richiesta di rinvio L’inchiesta della Guardia di Finanza è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Quest’ultima si concentra sul “summit” che si è svolto al ristorante di Grottaferrata il 13 dicembre 2017. Difatti, qui, insieme ae Gargano era presente anche “Diabolik“, ucciso il 7 agosto 2019 al parco degli Acquedotti. Staniscia ha la fama di essere, tra l’altro, il legale storico ...

