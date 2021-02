OPS! “Live non è la D’Urso” chiude per bassi ascolti

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ormai il mondo come era un anno fa non esiste più: c’era il governo Conte, ci ricordavamo ancora come era vivere senza le restrizioni della pandemia e Barbaraandava alla grande. Ma il pubblico di una volta ora non c’è più. “No more «I love you’s»” diceva la canzone ed è un po’ quello che è successo anche alla trasmissione serale di Carmelita,-Non è la, che incredibilmentein anticipo per glitroppo. Racconta Giuseppe Candela su Dagospia: Il discusso talk show alle prese con i, tra il 10-12% fino a notte fonda, dovrebbe salutare il pubblico di Canale 5 addirittura tra fine marzo e inizio aprile: dalle parti di Cologno Monzese il vento sembra essere molto cambiato da qualche tempo. Si starebbe ...

PowaGirls : Ops.. Chi glielo spiega che stanniamo tutti noi e i 40 Paesi stranieri Dayane proprio perché guardiamo il live? Ch… - Davidone74 : RT @MichGPS: @valeriozan1967 @Davidone74 @CiriSince1978 @justLucreziaM @alycecappellaio @wolfPris @GardaOutdoors @zener76 Ops...Ecco il liv… - MichGPS : @valeriozan1967 @Davidone74 @CiriSince1978 @justLucreziaM @alycecappellaio @wolfPris @GardaOutdoors @zener76 Ops...… - wolvayn : prima lezione della giornata andata, ora se hobi mi fa la live durante quella che sta per iniziare fingerò che mi s… -

Ultime Notizie dalla rete : OPS Live

next

... facendo soprattutto riferimento a Call of Duty: Black3 e alla possibilità di giocare la ... Il suo rapporto con il titolo Activision lo ha portato anche a partecipare alaction trailer di ...... che implica in maniera più o meno incisiva il distacco sovrano (, che termine ambiguo, e che ... O le nostre decine e decine di performanceai vari festival dell'Unità. Ed ecco allora che in ...Il film è basato sul libro di Damien Lewis “Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Burn and Gave Birth to Modern Black Ops”, ed è in lavorazione alla Paramount d ...Guy Ritchie dirigerà un adattamento del libro "Ministry of Ungentlemanly Warfare" del pluripremiato reporter di guerra Damien Lewis.