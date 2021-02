Morto Fausto Gresini | ora è ufficiale

(Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo che nella notte era stata smentita la notizia della sua morte, ora arriva la conferma: è. L’ex pilota aveva 60 anni e lottava da tantissimo tempo contro il Covid-19. Ricoverato da fine dicembre,ha lottato a lungo contro un’infiammazione ai polmoni. Ora la notizia è certa, in quanto è stata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dovizioso in Yamaha: a Valencia l’annuncioValentino Rossi Coronavirus: “24 giorni a casa da solo”, arriva la smentita del figlio Rossi Yamaha il lavoro comincia a vedersi Orari TV GP Stiria di Formula 1 su TV8 e Sky Endurance 2020, Daniele Serioli Campione Assoluto

SkySportMotoGP : La notizia della sua morte si era diffusa sui mezzi di informazione, noi compresi e ce ne scusiamo profondamente co… - fanpage : La famiglia #Gresini smentisce la notizia della morte di Fausto. - rtl1025 : ?? L'ex campione del mondo di motociclismo Fausto #Gresini è morto oggi a Bologna, a causa di complicazioni legate a… - apetrazzuolo : LUTTO - Covid, è morto Fausto Gresini - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Covid, è morto il pilota Fausto Gresini -

Dopo due mesi di lotta al Covid,Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao". Così il Team Gresini annuncia la morte dell'ex pilota e manager della scuderia che porta il suo ..."La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al covid,Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao". Così il Team Gresini annuncia la morte dell'ex pilota e manager della scuderia di motociclismo che porta il suo nome.IMOLA - Il coronavirus si è portato via Fausto Gresini. Il 60enne - manager dell'omonimo team - era ricoverato da fine dicembre presso l'ospedale di Bologna, nel quale ha combattuto fino alla fine.Fausto Gresini non ce l’ha fatta, si è arreso al Covid, questa volta davvero. Ieri sera erano circolate notizie insistenti sulla sua dipartita, poi smentita dal figlio Lorenzo. Nella mattinata il ...