Marsiglia, per la panchina salgono le quotazioni di Sampaoli: ufficiale la rescissione con l'Atletico Mineiro (Di martedì 23 febbraio 2021) Jorge Sampaoli è sempre più vicino alla panchina del Marsiglia. L'argentino ha, infatti, deciso di rassegnare le proprie dimissioni e lasciare l'Atletico Mineiro annunciandolo ai media: "Siamo arrivati alla fine. Giovedì sarà la mia ultima partita. Me ne vado col rimpianto di non poter andare in panchina con lo stadio pieno". Il contratto di Sampaoli sarebbe scaduto a dicembre e il club brasiliano sarebbe anche stato disposto a rinnovarlo, ma ha preso atto della scelta dell'allenatore. Ora per Sampaoli si prospetta una nuova avventura in Francia, dove ad attenderlo c'è il Marsiglia reduce dalla rottura con Villas Boas. All'Atletico, invece, dovrebbe arrivare Renato Gaucho, attuale tecnico del Gremio. SportFace.

