Live – Non è la D'Urso verso la chiusura: ecco quando e il motivo (Di martedì 23 febbraio 2021) Si va verso la chiusura anticipata di Live – Non è la D'Urso. Il programma serale con conduttrice Barbara D'Urso sarà infatti rimpiazzato da Avanti un altro pure di sera con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La decisione sarebbe stata presa in seguito ai mediocri ascolti del programma, stabilizzato tra il 10 e il 12% di share. Per questo motivo il programma non sarà più trasmesso a partire da fine marzo, o inizio aprile. "Il vento sembra essere molto cambiato da qualche tempo. Si starebbe studiando una soluzione per evitare di far passare la chiusura come una sonora bocciatura per Carmelita, come la chiamano i suoi fan", fa sapere Dagospia. Al momento la conduttrice Mediaset non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo, ma rimarrà comunque alla conduzione di ...

