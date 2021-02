La zona delle tre antenne e l’Isis, l’ipotesi di rapire Attanasio. Primi report dei servizi (Di martedì 23 febbraio 2021) La zona delle tre antenne ( ad alto rischio di sicurezza già dal 2018 , quando vi furono infatti rapiti 2 cittadini britannici). Un viaggio senza auto blindate ed in più senza scorta ( prassi ordinaria in tutta l’Africa subsahariana dove persino civili e aziende che fanno ricorso a gruppi consistenti di contractors). In più, il governo del Congo reclama che il viaggio non era stato notificato alle autorità locali, che affermano in un comunicato ufficiale di non averne mai saputo nulla. Insomma, una missione pericolosa, quella dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, per sovrintendere alla distribuzione di cibo del Programma alimentare mondiale (WFP) ucciso vicino Goma , con il carabiniere unico militare di scorta Vittorio Iacovacci Questo è il quadro dell’agguato su cui sta lavorando il Ros dei Carabinieri (arrivati ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Latre( ad alto rischio di sicurezza già dal 2018 , quando vi furono infatti rapiti 2 cittadini britannici). Un viaggio senza auto blindate ed in più senza scorta ( prassi ordinaria in tutta l’Africa subsahariana dove persino civili e aziende che fanno ricorso a gruppi consistenti di contractors). In più, il governo del Congo reclama che il viaggio non era stato notificato alle autorità locali, che affermano in un comunicato ufficiale di non averne mai saputo nulla. Insomma, una missione pericolosa, quella dell’ambasciatore italiano Luca, per sovrintendere alla distribuzione di cibo del Programma alimentare mondiale (WFP) ucciso vicino Goma , con il carabiniere unico militare di scorta Vittorio Iacovacci Questo è il quadro dell’agguato su cui sta lavorando il Ros dei Carabinieri (arrivati ...

