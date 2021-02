Il Cts da Draghi. "Ancora chiuse palestre e piscine, estrema prudenza sulle riaperture, la variante sarà prevalente a marzo" (Di martedì 23 febbraio 2021) Il comitato tecnico scientifico ha suggerito al premier di confermare l'impianto del Dpcm in scadenza il 5 marzo. Preoccupazione per la riattivazione della Cross, il meccanismo di trasferimento dei malati dalle terapie intensive sature nelle zone rosse Leggi su repubblica (Di martedì 23 febbraio 2021) Il comitato tecnico scientifico ha suggerito al premier di confermare l'impianto del Dpcm in scadenza il 5. Preoccupazione per la riattivazione della Cross, il meccanismo di trasferimento dei malati dalle terapie intensive sature nelle zone rosse

