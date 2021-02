Il basilico? Ora cresce anche nello spazio: è germogliato sulla Stazione spaziale internazionale (Di martedì 23 febbraio 2021) GENOVA – Il basilico cresce anche nello spazio. L’ingrediente principe della cucina genovese, da cui nasce il preziosissimo pesto, è germogliato in una micro serra artificiale sulla Stazione spaziale internazionale, curato dall’astronauta giapponese Soichi Noguchi. Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) GENOVA – Il basilico cresce anche nello spazio. L’ingrediente principe della cucina genovese, da cui nasce il preziosissimo pesto, è germogliato in una micro serra artificiale sulla Stazione spaziale internazionale, curato dall’astronauta giapponese Soichi Noguchi.

