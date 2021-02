I ricchi e Poveri, Franco Gatti e la terribile perdita del figlio Alessio (Di martedì 23 febbraio 2021) I ricchi e Poveri, sempre energici e coinvolgenti, lo scorso anno hanno fatto cantare la platea del Festival di Sanremo 2020. Si è trattato di un evento straordinario, una reunion tanto attesa, vista anche la presenza di Marina Occhiena. È successo 40 anni dopo la scelta di rompere il sodalizio musicale; dopo, infatti, li abbiamo visti sempre in tre. Pure Franco Gatti, però, ha preferito di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Nessuna lite o incomprensione: la decisione è stata presa dopo la morte prematura, nel 2013, del figlio Alessio ventiduenne a causa di un infarto. «Mio figlio beveva, beveva e beveva», ha detto di recente in un’intervista a Vieni da me, programma televisivo condotto su Rai Uno da Caterina Balivo, «ed è stata anche un po’ la sua disgrazia. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) I, sempre energici e coinvolgenti, lo scorso anno hanno fatto cantare la platea del Festival di Sanremo 2020. Si è trattato di un evento straordinario, una reunion tanto attesa, vista anche la presenza di Marina Occhiena. È successo 40 anni dopo la scelta di rompere il sodalizio musicale; dopo, infatti, li abbiamo visti sempre in tre. Pure, però, ha preferito di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Nessuna lite o incomprensione: la decisione è stata presa dopo la morte prematura, nel 2013, delventiduenne a causa di un infarto. «Miobeveva, beveva e beveva», ha detto di recente in un’intervista a Vieni da me, programma televisivo condotto su Rai Uno da Caterina Balivo, «ed è stata anche un po’ la sua disgrazia. ...

