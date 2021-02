Golf, parata di stelle per il WGC Workdays Championship 2021. Assente Francesco Molinari (Di martedì 23 febbraio 2021) Il PGA Tour si appresta per vivere una delle prime settimane di grande spessore del suo calendario 2021, visto che nel weekend si giocherà il WGC Workdays Championship 2021. L’evento sostituisce il tradizionale WGC del Messico, che a causa covid ha dovuto prendersi un turno di riposo, e dunque l’azione si sposterà al The Concession Golf Club in Florida, accanto al torneo alternantes di Puerto Rico. Dodici mesi fa il norvegese Viktor Hovland vinse proprio in questo torneo il suo primo titolo sul PGA Tour, non avendo ancora la classifica per qualificarsi per il WGC parallelo, dove invece trionfò l’americano Patrick Reed. Una bella differenza in un solo anno solare per Hovland, che naturalmente in questa occasione sarà tra i Golfisti più interessanti a prendere il via in Florida. Il ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Il PGA Tour si appresta per vivere una delle prime settimane di grande spessore del suo calendario, visto che nel weekend si giocherà il WGC. L’evento sostituisce il tradizionale WGC del Messico, che a causa covid ha dovuto prendersi un turno di riposo, e dunque l’azione si sposterà al The ConcessionClub in Florida, accanto al torneo alternantes di Puerto Rico. Dodici mesi fa il norvegese Viktor Hovland vinse proprio in questo torneo il suo primo titolo sul PGA Tour, non avendo ancora la classifica per qualificarsi per il WGC parallelo, dove invece trionfò l’americano Patrick Reed. Una bella differenza in un solo anno solare per Hovland, che naturalmente in questa occasione sarà tra iisti più interessanti a prendere il via in Florida. Il ...

