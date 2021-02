Ghosts ' n Goblins Resurrection - recensione

Leggi su eurogamer

(Di martedì 23 febbraio 2021)'n. Il solo leggere questo titolo può generare paura e dolore nelle menti di molti videogiocatori con alle spalle 20-30 anni di esperienza, memori delle imprecazioni, delle fitte ai polpastrelli e non ultimi... dei soldi spesi ai tempi per finire questo gioco nella saletta dietro casa o al mare. In giro c'è sempre qualcuno che va millantando di averlo finito con un solo gettone o addirittura senza mai morire. Nella maggior parte dei casi si tratta di bugie senza alcun fondamento. I pochi che ci sono riusciti davvero adesso vivono l'eternità in un paradiso a parte, mangiando cheeseburger fritti e bevendo birra doppio malto senza ingrassare. Per dare una possibilità anche alle nuove generazioni di guadagnarsi tale privilegio, Capcom ha deciso di far risorgere quel behemoth di crudeltà, modificandolo e aggiornandolo per adattarlo ad un ...