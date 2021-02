GF Vip, Tommaso Zorzi contro Dayane: "Fai la mezza lesbica" (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo l'ultima puntata del GF Vip, Tommaso Zorzi ha avuto una pesante discussione con Dayane Mello. L'influencer milanese ha mosso accuse ben precise alla modella brasiliana: cosa è successo tra loro? GF Vip: Tommaso Zorzi contro Dayane Sul finire dell'ultima puntata del GF Vip, Dayane Mello ha commesso un errore che potrebbe costarle la finale. La modella brasiliana, dopo aver confessato a Rosalinda Cannavò di essere innamorata di lei, l'ha mandata al televoto. Questa mossa ha lasciato tutti senza parole, concorrenti e telespettatori. Appena le luci della diretta si sono spente, Tommaso Zorzi l'ha attaccata senza mezzi termini, accusandola di essersi finta "lesbica" per ottenere maggiore ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo l'ultima puntata del GF Vip,ha avuto una pesante discussione conMello. L'influencer milanese ha mosso accuse ben precise alla modella brasiliana: cosa è successo tra loro? GF Vip:Sul finire dell'ultima puntata del GF Vip,Mello ha commesso un errore che potrebbe costarle la finale. La modella brasiliana, dopo aver confessato a Rosalinda Cannavò di essere innamorata di lei, l'ha mandata al televoto. Questa mossa ha lasciato tutti senza parole, concorrenti e telespettatori. Appena le luci della diretta si sono spente,l'ha attaccata senza mezzi termini, accusandola di essersi finta "" per ottenere maggiore ...

