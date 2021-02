FRANA IN CIMITERO, DUECENTO BARE FINISCONO IN MARE (Di martedì 23 febbraio 2021) . Una parte del CIMITERO è FRANAta portando con sé centinaia di feretri. A Camogli, in provincia di Genova, una porzione di CIMITERO è FRANAta in MARE, portando con sé circa DUECENTO BARE. Lo smottamento ha distrutto e fatto scivolare in acqua anche due cappelle con le salme contenute all’interno. A provocare il crollo sarebbe stata l’erosione della falesia sotto all’area cimiteriale, aggravata probabilmente dalle violente MAREggiate che hanno colpito la Liguria negli ultimi anni. Tino Revello, assessore ai Lavori Pubblici del Comune, ha assicurato che la zona era sotto osservazione da tempo ed erano in corso lavori per il consolidamento della falesia rocciosa sotto al CIMITERO. “L’area era stata anche transennata perché negli ultimi ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) . Una parte delta portando con sé centinaia di feretri. A Camogli, in provincia di Genova, una porzione dita in, portando con sé circa. Lo smottamento ha distrutto e fatto scivolare in acqua anche due cappelle con le salme contenute all’interno. A provocare il crollo sarebbe stata l’erosione della falesia sotto all’area cimiteriale, aggravata probabilmente dalle violenteggiate che hanno colpito la Liguria negli ultimi anni. Tino Revello, assessore ai Lavori Pubblici del Comune, ha assicurato che la zona era sotto osservazione da tempo ed erano in corso lavori per il consolidamento della falesia rocciosa sotto al. “L’area era stata anche transennata perché negli ultimi ...

