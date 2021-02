Formula 1 - Presentata la Red Bull Racing RB16B (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo McLaren, Scuderia AlphaTauri e Alfa Romeo, oggi è toccato alla Red Bull Racing presentare al mondo la nuova sfidante per il Mondiale di Formula 1 2021. Il team di Milton Keynes ha svelato la RB16, la monoposto che sarà affidata a un'inedita coppia di piloti formata dall'olandese Max Verstappen e dal messicano Sergio Perez. La RB16B. A un'occhiata superficiale, la RB16B è molto simile alla vettura dello scorso anno, da cui eredita non solo il nome ma anche diverse componenti, tra cui il telaio. Tuttavia, i tecnici di Milton Keynes non sono rimasti a rigirarsi i pollici per tutto l'inverno, anzi. La gran parte delle novità della RB16B è infatti sotto la carrozzeria, in particolar modo al retrotreno. Una delle principali novità di quest'anno, infatti, è l'introduzione di una power ... Leggi su quattroruote (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo McLaren, Scuderia AlphaTauri e Alfa Romeo, oggi è toccato alla Redpresentare al mondo la nuova sfidante per il Mondiale di1 2021. Il team di Milton Keynes ha svelato la RB16, la monoposto che sarà affidata a un'inedita coppia di piloti formata dall'olandese Max Verstappen e dal messicano Sergio Perez. La. A un'occhiata superficiale, laè molto simile alla vettura dello scorso anno, da cui eredita non solo il nome ma anche diverse componenti, tra cui il telaio. Tuttavia, i tecnici di Milton Keynes non sono rimasti a rigirarsi i pollici per tutto l'inverno, anzi. La gran parte delle novità dellaè infatti sotto la carrozzeria, in particolar modo al retrotreno. Una delle principali novità di quest'anno, infatti, è l'introduzione di una power ...

AutoMotoriNet : Presentata la nuova Alfa Romeo di Formula 1... - StadioSport : Formula 1: la Red Bull presenta la nuova RB16B: Un nuovo motore Honda per dare l’assalto al dominio Mercedes: la nu… - Luca_Zunino : Formula 1: presentata la Red Bull RB16B, muso puntato in direzione del titolo. #F1 #Formula1 #RedBullRacing - zazoomblog : Formula 1 presentata la nuova Red Bull - #Formula #presentata #nuova - sportface2016 : #RedBull Presentata RB16B: ecco la nuova monoposto il prossimo Mondiale, pronta per essere guidata da #Verstappen… -