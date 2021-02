Fiorentina, Sarri è un obiettivo reale, prove di accordo (Di martedì 23 febbraio 2021) Sì, no, forse: tra indiscrezioni e smentite, Maurizio Sarri si avvicina alla Fiorentina. Pronto un triennale per l’ex tecnico di Juventus e Napoli La volontà di affidare la panchina della Fiorentina a Maurizio Sarri è forte: Tuttomercatoweb rilancia l’indiscrezione delle ultime ore, nonostante la ferma smentita del club viola. La dirigenza gigliata si è espressa duramente contro il Corriere Fiorentino, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale: “La Fiorentina smentisce quanto riportato oggi dal Corriere Fiorentino in merito a un incontro avvenuto tra la Dirigenza viola e l’allenatore Maurizio Sarri. L’articolo in questione è totalmente privo di fondamento. La Fiorentina, in un momento della stagione delicato, ritiene atto di grave superficialità, ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021) Sì, no, forse: tra indiscrezioni e smentite, Mauriziosi avvicina alla. Pronto un triennale per l’ex tecnico di Juventus e Napoli La volontà di affidare la panchina dellaa Maurizioè forte: Tuttomercatoweb rilancia l’indiscrezione delle ultime ore, nonostante la ferma smentita del club viola. La dirigenza gigliata si è espressa duramente contro il Corriere Fiorentino, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale: “Lasmentisce quanto riportato oggi dal Corriere Fiorentino in merito a un incontro avvenuto tra la Dirigenza viola e l’allenatore Maurizio. L’articolo in questione è totalmente privo di fondamento. La, in un momento della stagione delicato, ritiene atto di grave superficialità, ...

marcoconterio : ?? ?? Incontro tra la dirigenza della #Fiorentina e Maurizio Sarri racconta il Corriere Fiorentino. Le parti si sono… - TuttoMercatoWeb : TMW - Fiorentina-Sarri, si tratta per un triennale - GoalItalia : La Fiorentina smentisce ufficialmente di aver incontrato Sarri: 'Fatti mai avvenuti' ? - napolista : Calciomercato .it: De Laurentiis ha chiamato Agnelli per liberare Sarri per la prossima stagione Proseguono i collo… - CiabattaUna : RT @Giac_Ciap: La #Fiorentina non ingaggerà Maurizio Sarri per fare un dispetto al Corriere Fiorentino. Via Papa @GaudericoPrimo ?? -