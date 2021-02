FdI: regionali dal 10.23% al 6.85%, Fabbricatore riorganizza il partito (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nell’ambito della riorganizzazione territoriale del partito e alla luce dei risultati ottenuti alle ultime elezioni regionali, il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Salerno Giuseppe Fabbricatore ha proceduto a nuove nomine. E ne ha ben d’onde: Fratelli d’Italia a Palazzo Santa Lucia ha eletto Nunzio Carpentieri ma ha perso oltre 15mila voti: dai 47.992 (10.23%) delle precedenti elezioni ai 32.657 (6.85%) del 2020. D’intesa con i parlamentari Edmondo Cirielli (Questore della Camera dei Deputati e Coordinatore della Direzione Nazionale di FdI) e Antonio Iannone (commissario regionale di FdI), il consigliere regionale Nunzio Carpentieri e sentito il consigliere provinciale Marco Iaquinandi, Fabbricatore ha quindi ratificato il nuovo Esecutivo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nell’ambito dellazione territoriale dele alla luce dei risultati ottenuti alle ultime elezioni, il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Salerno Giuseppeha proceduto a nuove nomine. E ne ha ben d’onde: Fratelli d’Italia a Palazzo Santa Lucia ha eletto Nunzio Carpentieri ma ha perso oltre 15mila voti: dai 47.992 (10.23%) delle precedenti elezioni ai 32.657 (6.85%) del 2020. D’intesa con i parlamentari Edmondo Cirielli (Questore della Camera dei Deputati e Coordinatore della Direzione Nazionale di FdI) e Antonio Iannone (commissario regionale di FdI), il consigliere regionale Nunzio Carpentieri e sentito il consigliere provinciale Marco Iaquinandi,ha quindi ratificato il nuovo Esecutivo ...

