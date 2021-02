Eriksson | “Ibrahimovic? E’ sempre giovane Non gioca per i soldi”

PianetaMilan : #Eriksson a @calciomercatoit: '#Ibrahimovic? E' sempre giovane. Non gioca per i soldi' - calciomercatoit : CMIT TV ??| ??Eriksson a tutto campo su #Immobile, #Ibrahimovic e #Kulusevski! - calciomercatoit : ???Sven-Goran #Eriksson a CMIT TV: '#Ibrahimovic è sempre giovane... Se lui decide di giocare un altro anno, sicuram… -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksson Ibrahimovic

Pianeta Milan

L'ex tecnico biancoceleste ha risposto anche su altri temi, da Kulusevski a Zlatan. Ecco il suo intervento integrale Sven - Goranè intervenuto in esclusiva a CMIT TV. Da Lazio - ...... qualsiasi cosa fosse accaduta nei giorni precedenti: credo fosse una cosa organizzata dae Mancini. E c'erano personalità di rilievo, eh? Tipo Boksic, che mi ricorda tantoper ...Tutto pronto per la sfida d'andata degli ottavi di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco: ecco le scelte ufficiali dei tecnici ...Il tecnico Sven-Goran Eriksson parla del match di Champions League, Lazio-Bayern Monaco e non solo: parole anche su Ibrahimovic ...