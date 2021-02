Covid-19, sindacati pugliesi contro Lopalco: “No alla Dad. Non resteremo a guardare” (Di martedì 23 febbraio 2021) I sindacati scuola della Regione Puglia respingono al mittente la proposta dell'assessore Lopalco che ha ipotizzato, a suo avviso, per le scuole la Dad fino al termine della primavera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 febbraio 2021) Iscuola della Regione Puglia respingono al mittente la proposta dell'assessoreche ha ipotizzato, a suo avviso, per le scuole la Dad fino al termine della primavera. L'articolo .

orizzontescuola : Covid-19, sindacati pugliesi contro Lopalco: “No alla Dad. Non resteremo a guardare” - infoitinterno : Covid carcere: situazione d'emergenza a Pescara e Chieti, i sindacati chiedono aiuto - Notiziedi_it : Covid, i sindacati: “In carcere a Carinola pericoloso focolaio” - TgrRai : RT @TgrMolise: #vaccini anche dai #medici di base. C'è l' intesa fra Governo, Regioni e sindacati, ma in #Molise l'accordo deve essere rece… - infoitsalute : Covid, vaccinazione dei docenti nel caos: sindacati in rivolta -