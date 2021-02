Chiusura rete museale: la biblioteca provinciale continua a svolgere i propri servizi (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa rete museale della Provincia di Benevento, compresa la Sezione Storia e Monumentale presso la Rocca dei Rettori, resta chiusa al pubblico fino al 5 marzo 2021 a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute che ha inserito la Regione Campania nella cosiddetta “Zona arancione” per l’emergenza Covid 19. Lo ricorda il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, che ha oggi presieduto una riunione di lavoro proprio su questi temi. Si precisa che, in conformità alle norme vigenti e ai Protocolli Covid-19, la biblioteca provinciale “Antonio Mellusi” con sede al Palazzo Terragnoli di Corso Garibaldi continua a svolgere la propria attività consentendo al pubblico l’accesso ai servizi attraverso il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLadella Provincia di Benevento, compresa la Sezione Storia e Monumentale presso la Rocca dei Rettori, resta chiusa al pubblico fino al 5 marzo 2021 a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute che ha inserito la Regione Campania nella cosiddetta “Zona arancione” per l’emergenza Covid 19. Lo ricorda il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, che ha oggi presieduto una riunione di lavoroo su questi temi. Si precisa che, in conformità alle norme vigenti e ai Protocolli Covid-19, la“Antonio Mellusi” con sede al Palazzo Terragnoli di Corso Garibaldilaa attività consentendo al pubblico l’accesso aiattraverso il ...

