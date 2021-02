Chi è il nemico di Salvini, l’Europa rappresentata da Draghi o la destra della Meloni? (Di martedì 23 febbraio 2021) Che ci fa Matteo Salvini nel governo repubblicano di Mario Draghi? Come fa a mettere insieme il rigorismo di Roberto Speranza e a salire nello stesso tempo sul carro dei ristoratori del movimento #ioapro, che ieri hanno manifestato di fronte alla Camera dei deputati? Ad attaccare Domenico Arcuri – sul quale molto, in effetti, c’è da criticare – e il comitato tecnico-scientifico e al contempo a piazzare il suo vice Giorgetti allo Sviluppo economico? La lettura è chiara: meglio l’opposizione dentro che fuori. Primo, perché fuori ci sono rimasti i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che marciano a vele spiegate e nei sondaggi sfiorano il consenso potenziale del Pd. Secondo, perché se è vero – come scrive il Financial Times in un articolo del 21 febbraio – che “gli elettori puri e duri perdono la fede nel loro Capitano”, è altrettanto vero ... Leggi su wired (Di martedì 23 febbraio 2021) Che ci fa Matteonel governo repubblicano di Mario? Come fa a mettere insieme il rigorismo di Roberto Speranza e a salire nello stesso tempo sul carro dei ristoratori del movimento #ioapro, che ieri hanno manifestato di fronte alla Camera dei deputati? Ad attaccare Domenico Arcuri – sul quale molto, in effetti, c’è da criticare – e il comitato tecnico-scientifico e al contempo a piazzare il suo vice Giorgetti allo Sviluppo economico? La lettura è chiara: meglio l’opposizione dentro che fuori. Primo, perché fuori ci sono rimasti i Fratelli d’Italia di Giorgiache marciano a vele spiegate e nei sondaggi sfiorano il consenso potenziale del Pd. Secondo, perché se è vero – come scrive il Financial Times in un articolo del 21 febbraio – che “gli elettori puri e duri perdono la fede nel loro Capitano”, è altrettanto vero ...

