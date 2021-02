Chelsea | Roman Abramovich si regala uno yatch più grande di Buckingham Palace

(Di martedì 23 febbraio 2021) In una recente analisi sulle mille persone più ricche residenti in Inghilterra è emerso che, tra le prime 500 ci sono ben undici presidenti o azionisti di maggioranza di alcuni club di Premier League. Uno di questi è il numero uno del, che sta perrsi un nuovosu cui sta lavorando il cantiere tedesco Lloyd Werft. Il mezzo costa 430 milioni di sterline ed è piùdivista la sua lunghezza di 140 metri, le 48 cabine a disposizione e gli 8 ponti. SportFace.

