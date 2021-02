Can Yaman: arrivano AMORE TESTARDO e IL SIGNOR SBAGLIATO (Di martedì 23 febbraio 2021) Tanti nuovi impegni televisivi attendono Can Yaman nei prossimi mesi. L’attore turco, come anticipato da noi di Tv Soap, sarà infatti nel cast di Che Dio Ci Aiuti 6, ma il pubblico potrà vederlo all’opera anche in due soap nuove di zecca, che andranno in onda la prossima estate per impreziosire il palinsesto. Come riportato (con la consulenza del giornalista Sante Cossentino) dai settimanali Diva e Donna, Oggi e TeleSette, Mediaset trasmetterà infatti la produzione Inadina Ask, che in Italia prenderà il titolo di AMORE TESTARDO. La serie, girata nel 2015, vede al centro della scena un giovane Yaman alle prese con il personaggio di Yal?n Aras, CEO della Arass Technology, una società di informatica dove verrà assunta Defne (Açelya Topalo?lu), un ingegnere informatico che farà breccia nel cuore dell’uomo. La serie ... Leggi su tvsoap (Di martedì 23 febbraio 2021) Tanti nuovi impegni televisivi attendono Cannei prossimi mesi. L’attore turco, come anticipato da noi di Tv Soap, sarà infatti nel cast di Che Dio Ci Aiuti 6, ma il pubblico potrà vederlo all’opera anche in due soap nuove di zecca, che andranno in onda la prossima estate per impreziosire il palinsesto. Come riportato (con la consulenza del giornalista Sante Cossentino) dai settimanali Diva e Donna, Oggi e TeleSette, Mediaset trasmetterà infatti la produzione Inadina Ask, che in Italia prenderà il titolo di. La serie, girata nel 2015, vede al centro della scena un giovanealle prese con il personaggio di Yal?n Aras, CEO della Arass Technology, una società di informatica dove verrà assunta Defne (Açelya Topalo?lu), un ingegnere informatico che farà breccia nel cuore dell’uomo. La serie ...

