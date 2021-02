Buffon, 654 in Serie A: il messaggio di Claudio Marchisio (Di martedì 23 febbraio 2021) Claudio Marchisio fa i complimenti a Buffon nel giorno della presenza numero 654 in Serie A. Le parole del Principino Nel giorno della presenza numero 654 in Serie A, Claudio Marchisio fa i complimenti a Buffon: le parole del Principino. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 «Congratulazioni per il traguardo raggiunto e per quello che dimostri ogni volta che scendi in campo amico mio!!!» ha scritto l’ex centrocampista bianconero. Congratulazioni per il traguardo raggiunto e per quello che dimostri ogni volta che scendi in campo amico mio!!! ???#legend pic.twitter.com/2huBH6Efrs — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) February 22, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021)fa i complimenti anel giorno della presenza numero 654 inA. Le parole del Principino Nel giorno della presenza numero 654 inA,fa i complimenti a: le parole del Principino. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 «Congratulazioni per il traguardo raggiunto e per quello che dimostri ogni volta che scendi in campo amico mio!!!» ha scritto l’ex centrocampista bianconero. Congratulazioni per il traguardo raggiunto e per quello che dimostri ogni volta che scendi in campo amico mio!!! ???#legend pic.twitter.com/2huBH6Efrs —(@Cla8) February 22, 2021 Leggi su Calcionews24.com

