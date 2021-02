Bonaccini dà ragione a Salvini sui ristoranti aperti a cena | i rigoristi del Pd sul piede di guerra | «Zingaretti non l’ha presa bene»

Giorgiolaporta : Ma #Bonaccini che dà ragione a #Salvini sulle riaperture serali è lo stesso che una settimana fa ironizzava sulla s… - prc_lombardia : RT @Fabrizio_Baggi: #Salvini a #cartabianca su @RaiTre dichiara apertamente che #Bonaccini gli da ragione. Lega e PD: #leduedestre #dragh… - Fabrizio_Baggi : #Salvini a #cartabianca su @RaiTre dichiara apertamente che #Bonaccini gli da ragione. Lega e PD: #leduedestre #draghinograzie - Giusepp85356646 : #Bonaccini assist a Salvini che ti sta paraculando per avergli dato ragione. Aprire la sera e come dare una mano al… - infoitinterno : Bonaccini dà ragione a Salvini sui ristoranti aperti a cena, i rigoristi del Pd sul piede di guerra: «Zingaretti no… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini ragione

... ma dove le cose vanno bene bisogna valutare se alcune attività, come i cinema e i teatri, possono riaprire anche con una capienza ridotta", ha spiegato, ospite su Sky TG24 di Timeline a ...Salvini e, infatti, si elogiano a vicenda sulla questione delle riaperture dei ristoranti la sera. Quasi appare come uno strano asse quello tra Salvini e, ma che viene ...Roma, 23 feb (Adnkronos) – ‘Cominciare a ragionare di aperture serali per la ristorazione nelle zone a più bassa circolazione del virus non è una bestemmia. Il presidente Bonaccini ha ragione”. Lo aff ...E' necessario riaprire, ripetono entrambi, il peso delle chiusure per le attività è ormai diventato insostenibile. Una posizione non in linea con il Pd del Conte II.