Atalanta, Gasperini: “I tanti assenti del Real Madrid non devono farci rilassare” (Di martedì 23 febbraio 2021) Domani l'Atalanta ospiterà il Real Madrid per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gian Piero Gasperini, chiede ai suoi una grande prova al Gewiss Stadium. Il tecnico della Dea a Sky Sport ha detto: "Il Real Madrid è la squadra più titolata al mondo, tutti la riconoscono come la società che ha più introiti e blasone, quindi è indubbiamente un evento per l'Atalanta incontrarlo. Poi c'è il campo e noi dobbiamo spostare l'attenzione alla partita e non pensare al resto. Indubbiamente sì, sono abituati a giocare questa competizione in modo sempre vincente. È innegabile che le assenze gli tolgono un po' di forza, ma in campo ci saranno sempre dei titolari da Real Madrid. Forse hanno qualcosa in meno in panchina, ma noi non ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) Domani l'ospiterà ilper l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gian Piero, chiede ai suoi una grande prova al Gewiss Stadium. Il tecnico della Dea a Sky Sport ha detto: "Ilè la squadra più titolata al mondo, tutti la riconoscono come la società che ha più introiti e blasone, quindi è indubbiamente un evento per l'incontrarlo. Poi c'è il campo e noi dobbiamo spostare l'attenzione alla partita e non pensare al resto. Indubbiamente sì, sono abituati a giocare questa competizione in modo sempre vincente. È innegabile che le assenze gli tolgono un po' di forza, ma in campo ci saranno sempre dei titolari da. Forse hanno qualcosa in meno in panchina, ma noi non ...

