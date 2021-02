Amalfi | partono i lavori per la messa in sicurezza del costone

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiquesta mattina con le verifiche ispettive e l’installazione del cantiere, idiinnel Comune di, sulroccioso venuto giù lo scorso 2 febbraio. Sono due i cantieri che verranno attivati sulla frana che lo scorso 2 febbraio ha diviso in due la Costieratana, spezzando nel comune dila strada statale 163. Dopo la decisione della procura di Salerno di dissequestro delle aree oggetto di frana, che erano state sigillate per l’inchiesta che doveva accertare eventuali responsabilità, una volta terminato il lavoro del consulente della procura, ieri è stata notificato il dissequestro al sindaco di, Daniele Milano. Da oggi, parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Amalfi partono

Corriere del Mezzogiorno

