1 minuto in Borsa 23 febbraio 2021

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. In luce sul listino milanese il comparto viaggi e intrattenimento, con un +2,71% sul precedente. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore tecnologia (-3,41%). Sale lo spread, attestandosi a +96 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,66%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,9%. In Regno Unito, pubblicato il Tasso di Disoccupazione con valore pari a 5,1%. Questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia consumatori degli Stati Uniti. È previsto domani dalla Germania l'annuncio del PIL. Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.042,5 punti.

Napoli, perde 50mila euro di diamanti al supermercato (ma non torna a riprenderli): è caccia all'uomo misterioso Sulla base dei dati presenti su quei cartoncini abbiamo consultato la borsa internazionale dei ... Dopo un minuto viene ripreso alla cassa mentre paga in gran fretta e va via.

Borsa: Milano cauta (+0,1%), corrono Moncler e Leonardo Cauta Piazza Affari (+0,1%) in avvio di mattinata, dopo avere aperto piatta, conclusa la partita della fiducia al nuovo premier, Mario Draghi, e in linea con l'incertezza dei listini europei.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. Conti Eni 2020 e reazione titolo in borsa La reazione del titolo Eni alla pubblicazione dei conti.

