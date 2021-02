Uomini e Donne, flirt tra Giorgio e Beatrice? La verità dopo le scelte di Sophie e Davide (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si è conclusa da poche settimane la storia a Uomini e Donne di Giorgio Di Bonaventura, cestista di Teramo che non è stato scelto da Sophie Codegoni. Terminata la sua esperienza nel programma, il 23enne potrebbe però non esserne uscito proprio “a mani vuote” e così anche un’altra delusa di un’altra storia, ossia Beatrice Buonocuore. Tra la “scartata” da Davide Donadei e Di Bonaventura, infatti, sembra esserci un buon feeling, del quale anche lui ha parlato di recente. Giorgio commenta la scelta di Sophie La scelta di Sophie, ma non quella interpretata da Meryl Streep nel celebre film, continua a tenere banco. Gli appassionati del dating show di Maria De Filippi sanno che poche settimane fa Sophie Codegoni ha ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si è conclusa da poche settimane la storia adiDi Bonaventura, cestista di Teramo che non è stato scelto daCodegoni. Terminata la sua esperienza nel programma, il 23enne potrebbe però non esserne uscito proprio “a mani vuote” e così anche un’altra delusa di un’altra storia, ossiaBuonocuore. Tra la “scartata” daDonadei e Di Bonaventura, infatti, sembra esserci un buon feeling, del quale anche lui ha parlato di recente.commenta la scelta diLa scelta di, ma non quella interpretata da Meryl Streep nel celebre film, continua a tenere banco. Gli appassionati del dating show di Maria De Filippi sanno che poche settimane faCodegoni ha ...

graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - poliziadistato : Con le immagini più belle delle nostre donne e dei nostri uomini impegnati ai #mondialidisci @cortina2021 per garan… - Esercito : Pattuglia #tricolore realizzata da parte dei 150 uomini e donne delle Truppe Alpine dell’#Esercito che in questi gi… - MarescaFulvia : RT @samejlove: “ma com’è possibile che ad una persona piacciano prima uomini e poi donne?” alfonso i tuoi teatrini li smaschero prima che… - Valy86Paramore : RT @shexjam: Dayane: 'È nato amore da parte mia e sono convinta anche dalla parte di Rosalinda, però non è sbocciato per 'paura di'. Sono g… -