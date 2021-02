Tornano gli Innovation Talks dell’Università Lumsa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 24 febbraio : 10 incontri che saranno trasmessi sul canale YouTube dell’ateneo Prenderà il via mercoledì 24 febbraio la quarta edizione degli Innovation Talks dell’Università Lumsa, con sede principale a Roma: dieci incontri settimanali in lingua inglese per discutere di innovazione, tecnologia, sostenibilità e futuro del business nella società… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 24 febbraio : 10 incontri che saranno trasmessi sul canale YouTube dell’ateneo Prenderà il via mercoledì 24 febbraio la quarta edizione degli, con sede principale a Roma: dieci incontri settimanali in lingua inglese per discutere di innovazione, tecnologia, sostenibilità e futuro del business nella società… L'articolo Corriere Nazionale.

Tg3web : Come ogni domenica, tornano gli assembramenti nelle città e sui litorali. Tensione intorno allo stadio Meazza per i… - AnnalisaChirico : Solidarietà allo scrittore ebreo #MarekHalter aggredito in casa a Parigi da uomini incappucciati. L’antisionismo è… - giomo2 : RT @Azzurraurra: Si torna a scuola domani in Irlanda. In pochi per la verità. Tornano soltanto gli studenti del learning support e alcuni d… - eajsparkles : DOMANI TORNANO GLI SHIHEE E NON VEDO L'ORA SONO COSI ESALTATA - Savy0312 : @clair_001 @BlueMeToo @trash_italiano È infatti dopo gli attacchi in studio è andata a chiarirsi con dayane. Ma.. t… -