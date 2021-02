Tor Bella Monaca | tenta il ‘salto di qualità’ nello spaccio ma viene beccato | arrestato pusher 37enne VIDEO

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Voleva fare il “salto di qualità” ildalla Polizia di Stato a Tor; iltivo di diventare grossista non è sfuggito agli investigatori del Distretto Casilino che, con un escamotage, hanno fatto irruzione nell’appartamento diventato base di. Sequestrati più di 200 grammi di cocaina, 180 grammi di hashish e quasi 3 mila euro in contanti; buona parte dello stupefacente era custodito in una cassaforte a muro celata dietro un quadro con un’immagine sacra ricamata ad uncinetto. Gli stessi investigatori, sempre nel popoloso quartiere di Tor, hanno3 ragazzi di origine marocchina che vendevano cocaina dal loro appartamento; quando i poliziotti hanno fatto il blitz i sospettati ...

A Tor Bella Monaca, nella cassaforte del 37enne anche hashish e 3 mila euro in contanti ...Si è servito dell'immagine di una madonna per coprire la cassaforte con la droga. Così un 37enne è stato arrestato nel quartiere di Tor Bella Monaca. Dietro al quadro con l'immagine sacra c'erano 200 ...