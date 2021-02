“Tocca a lei” Alessia Marcuzzi | notizia più bella non poteva esserci La soffiata nei corridoi Mediaset

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Da qualche settimanaè tornata a guidare ‘Le Iene’ al fianco di Nicola Savino. Un’alchimia unica quella che si è creata con una delle voci di radiodeejay con il quale forma una coppia perfetta. Mai, in tutta la sua carriera televisiva,era sembrata così simbiotica. Lontano da ‘Le iene’ e alla guida de ‘Le Iene’ programma dove ormai lavora in pianta stabile da 20 anni. Delle sue esperienze e di come sia cresciuta con lo showha raccontato poco tempo fa dalle colonne di Tv, Sorrisi e Canzoni dove ha raccontato che non tutto è sempre andato nel verso giusto e, anzi, in qualche occasionesi è addirittura vergognata per quello che è stato trasmesso. In un caso, in particolare,...