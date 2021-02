Teatri aperti e luci accese in tutta Italia per una notte. Gli operatori: “Non accettiamo altri silenzi” (Di lunedì 22 febbraio 2021) I Teatri di tutta la penisola sono aperti e illuminati. Per una sera. Non per riaprire le attività, ma per dare un segnale: ci siamo. Sono coinvolte piazze importanti. Da Roma, Milano, Palermo e tutti i Teatri siciliani. L’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo ha lanciato l’iniziativa, invitando “tutte le donne e gli uomini che dirigono i Teatri Italiani, da quelli più piccoli fino ai grandi, a illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio”. L’iniziativa luci accese a teatro E così stasera molte persone sono confluite davanti ai Teatri per supportare con la presenza un settore amato e di cui si sente la mancanza. A un anno esatto dai provvedimenti di contenimento della pandemia che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Idila penisola sonoe illuminati. Per una sera. Non per riaprire le attività, ma per dare un segnale: ci siamo. Sono coinvolte piazze importanti. Da Roma, Milano, Palermo e tutti isiciliani. L’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo ha lanciato l’iniziativa, invitando “tutte le donne e gli uomini che dirigono ini, da quelli più piccoli fino ai grandi, a illuminare e tenerei propri edifici la sera del 22 febbraio”. L’iniziativaa teatro E così stasera molte persone sono confluite davanti aiper supportare con la presenza un settore amato e di cui si sente la mancanza. A un anno esatto dai provvedimenti di contenimento della pandemia che ...

RaiNews : Penso che teatri e cinema, con severe e adeguate misure, siano più sicuri di altri locali già aperti oggi - infovolantewww : Se poi si devono tenere aperti teatri e musei vuoti... per me tanto vale sussidiare chi ci lavora per qualche mese… - donatellabrusch : RT @AntonioDiCrist1: #staseraitalia la dichiarazione del Ministro Franceschini è falsa. Sono mesi che in mezza Europa i teatri sono aperti!… - AntonioDiCrist1 : #staseraitalia la dichiarazione del Ministro Franceschini è falsa. Sono mesi che in mezza Europa i teatri sono aper… - Isabeau70786095 : RT @borghi_claudio: I primi a riaprire??? Ma se in Spagna i teatri sono aperti da Luglio! -