Smog in salita | mercoledì si riaccende l' Area C

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Troppoa Milano . Troppo traffico. Per Palazzo Marino 'non era più possibile derogare': si riaccendonole telecamere diC , spente dal 5 novembre, quando la Lombardia divenne per ...

Troppoa Milano . Troppo traffico. Per Palazzo Marino 'non era più possibile derogare': si riaccendono mercoledì le telecamere di Area C , spente dal 5 novembre, quando la Lombardia divenne per la prima ...... vantando l'intento di graffiare le nuvole disopra i comignoli dei palazzi. Anche se la ... ispirato alle Fasi della luna di Athanasius Kircher, sarà un percorso a spirale incon piazzole ...Troppo smog a Milano. Troppo traffico. Per Palazzo Marino «non era più possibile derogare»: si riaccendono mercoledì le telecamere di Area C, spente dal 5 novembre, ...L'assessore alla Mobilità Marco Granelli spiega perché dal 24 febbraio si riaccendono le telecamere antismog del centro: "Nei prossimi ...