Sanremo | la supermodella Vittoria Ceretti co-conduttrice per una sera

La supermodella Vittoria Ceretti sarà co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo. Lo annuncia Amadeus, direttore e conduttore artistico. "La kermesse - spiega Amadeus - si arricchisce di una nuova presenza femminile: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent'anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021".

