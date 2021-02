Punta una pistola in faccia a un uomo perché non ha la mascherina: dramma a Bologna (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tra i motivi di aggressione al prossimo che si verificano ultimamente in luoghi pubblici, ha fatto la sua apparizione un nuovo e inedito casus belli: che si tratti di redarguire qualcuno che non ce l’ha o di rispondere alle critiche di chi ci dice come si dovrebbe indossare, è preoccupante il numero di volte in cui è già nata tensione tra le persone, nelle città italiane, rispetto all’argomento “mascherina”. Il caso di Bologna è però particolarmente violento: un uomo avrebbe infatti minacciato con la pistola un passante, perché non portava la mascherina. Solo l’intervento delle forze dell’ordine avrebbe evitato il peggio. La tensione sarebbe nata in zona Mazzini a Bologna nel pomeriggio di ieri. Un uomo di 63 anni avrebbe infatti dapprima ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tra i motivi di aggressione al prossimo che si verificano ultimamente in luoghi pubblici, ha fatto la sua apparizione un nuovo e inedito casus belli: che si tratti di redarguire qualcuno che non ce l’ha o di rispondere alle critiche di chi ci dice come si dovrebbe indossare, è preoccupante il numero di volte in cui è già nata tensione tra le persone, nelle città italiane, rispetto all’argomento “”. Il caso diè però particolarmente violento: unavrebbe infatti minacciato con laun passante,non portava la. Solo l’intervento delle forze dell’ordine avrebbe evitato il peggio. La tensione sarebbe nata in zona Mazzini anel pomeriggio di ieri. Undi 63 anni avrebbe infatti dapprima ...

