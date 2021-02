Pescara – Lecce, in Tv e formazioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Pescara – Lecce è una delle partite in programma per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Le due squadre si incontreranno sabato 27 febbraio allo stadio Adriatico alle 14.00. Sarà possibile seguire il match sui canali DAZN. In questo momento i padroni di casa si trovano al diciannovesimo posto in classifica, mentre gli ospiti occupano la settima posizione. Lecce – Cosenza: 3-1 al 90esimo minuto Pescara – Lecce, come si presentano le squadre? Pescara e Lecce arrivano a questa 25esima giornata di campionato con due situazioni molto diverse alle spalle. La posizione in classifica delle due formazioni parla da sé. I biancazzurri hanno come obiettivo di fine stagione, quello di salvarsi. La maggior parte delle partite giocate ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021)è una delle partite in programma per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Le due squadre si incontreranno sabato 27 febbraio allo stadio Adriatico alle 14.00. Sarà possibile seguire il match sui canali DAZN. In questo momento i padroni di casa si trovano al diciannovesimo posto in classifica, mentre gli ospiti occupano la settima posizione.– Cosenza: 3-1 al 90esimo minuto, come si presentano le squadre?arrivano a questa 25esima giornata di campionato con due situazioni molto diverse alle spalle. La posizione in classifica delle dueparla da sé. I biancazzurri hanno come obiettivo di fine stagione, quello di salvarsi. La maggior parte delle partite giocate ...

MoliPietro : Pescara – Lecce, in Tv e formazioni - tuttopescara1 : Pescara, Giannetti e Memushaj ci saranno contro il Lecce - tuttopescara1 : Pescara, Giannetti e Memushaj ci saranno contro il Lecce - delfinomania : Per la partita di sabato con il Lecce mister Grassadonia recupera Giannetti e Memushaj (guarito totalmente dal Covi… - AiaCampobasso : ?? SERIE B ? LECCE - COSENZA ??? Domenica 21 febbraio ore 21 ??? Stadio Via del Mare (Lecce) AA1 Giuseppe Perrotti… -