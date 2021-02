Mi metterei in lockdown e starei in silenzio ma quello che sta per accadere è preoccupante, dice Massimo Galli (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo le polemiche per le sue recenti dichiarazioni, l’infettivologo Massimo Galli risponde alle critiche: “Penso a lockdown personale, vorrei rimanere in silenzio per 2 o 3 settimane“. Dopo le polemiche nate dalle sue dichiarazioni dei giorni scorsi – smentite poi dalla direzione sanitaria dell’Ospedale Sacco di Milano – sulla allarmante situazione dei reparti Covid nella L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo le polemiche per le sue recenti dichiarazioni, l’infettivologorisponde alle critiche: “Penso apersonale, vorrei rimanere inper 2 o 3 settimane“. Dopo le polemiche nate dalle sue dichiarazioni dei giorni scorsi – smentite poi dalla direzione sanitaria dell’Ospedale Sacco di Milano – sulla allarmante situazione dei reparti Covid nella L'articolo proviene da Leggilo.org.

