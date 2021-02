Manfredini, che bordata a Di Francesco: “Deve cambiare, è sempre stato esonerato” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Molti ricordano Thomas Manfredini per aver vestito per diversi anni la maglia dell'Atalanta, ma nel passato del difensore c'è anche una stagione al Sassuolo, ai tempi allenato da Eusebio di Francesco. Lo stesso tecnico che oggi è stato silurato dal Cagliari, Thomas Manfredini ha spiegato a Tmw il suo pensiero sui ripetuti licenziamenti del tecnico: "Con lui non ho avuto una grande esperienza. Ero stato messo quasi fuori rosa. E' un allenatore che ha idee propositive, ma ha bisogno di giocatori giovani che facciano quello che dice lui per filo e per segno. Quando hai dei giocatori che sono anni che sono abituati ad un certo tipo di gioco, fai fatica a importi. Forse Deve fare un passo indietro anche lui, visto che è stato sempre ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 febbraio 2021) Molti ricordano Thomasper aver vestito per diversi anni la maglia dell'Atalanta, ma nel passato del difensore c'è anche una stagione al Sassuolo, ai tempi allenato da Eusebio di. Lo stesso tecnico che oggi èsilurato dal Cagliari, Thomasha spiegato a Tmw il suo pensiero sui ripetuti licenziamenti del tecnico: "Con lui non ho avuto una grande esperienza. Eromesso quasi fuori rosa. E' un allenatore che ha idee propositive, ma ha bisogno di giocatori giovani che facciano quello che dice lui per filo e per segno. Quando hai dei giocatori che sono anni che sono abituati ad un certo tipo di gioco, fai fatica a importi. Forsefare un passo indietro anche lui, visto che è...

