Magic Kingdom: Ronald D. Moore svilupperà nuove serie ispirate ai parchi tematici della Disney

Ronald D. Moore sarà il produttore di nuove serie ambientate nel mondo di Magical Kingdom per creare un universo in stile Marvel legato ai parchi Disney. Il mondo di Magic Kingdom sarà l'ambientazione di numerosi nuovi progetti televisivi sviluppati da Ronald D. Moore e destinati a Disney+. Il filmmaker ha recentemente stretto un accordo con 20th Television, che fa parte di Walt Disney Television, che prevede la realizzazione di nuovi progetti per il piccolo schermo. Moore avrebbe rinunciato alle proposte di altri studios pur di lavorare con la Disney, di cui è da sempre un grande fan.

