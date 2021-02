L’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey «sarà esplosiva» (come quella di Diana) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 7 marzo il principe Harry e sua moglie Meghan Markle concederanno all’amica Oprah Winfrey la prima intervista televisiva dopo l’addio alla royal family. Lo speciale di novanta minuti andrà in onda sulla Cbs a pochi giorni dall’ultimo colpo di scena che ha travolto la Corona: la frattura definitiva tra i Sussex e Elisabetta II. Harry e Meghan non rientreranno nella famiglia reale britannica. E alla regina che li ha perciò privati di titoli e patrocini hanno risposto con una dichiarazione scortese con cui rivendicano il diritto di restare «impegnati a svolgere i propri doveri a servizio del Regno Unito e del mondo»: «Tutti possiamo vivere una vita di servizio. Il servizio è universale». Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 7 marzo il principe Harry e sua moglie Meghan Markle concederanno all’amica Oprah Winfrey la prima intervista televisiva dopo l’addio alla royal family. Lo speciale di novanta minuti andrà in onda sulla Cbs a pochi giorni dall’ultimo colpo di scena che ha travolto la Corona: la frattura definitiva tra i Sussex e Elisabetta II. Harry e Meghan non rientreranno nella famiglia reale britannica. E alla regina che li ha perciò privati di titoli e patrocini hanno risposto con una dichiarazione scortese con cui rivendicano il diritto di restare «impegnati a svolgere i propri doveri a servizio del Regno Unito e del mondo»: «Tutti possiamo vivere una vita di servizio. Il servizio è universale».

