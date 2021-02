Lazio Bayern Monaco | Klose | «Sarebbe meglio con i tifosi»

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Miroslavpresenta la sfida train Champions League: ecco le parole dell’ex attaccante tedesco Miroslav, ex attaccante died ora nello staff di Flick, ha parlato della sfida in Champions League a La Gazzetta dello Sport. SULLA SFIDA – «Speravo di incontrare lae sono contento che finalmente giochi in Champions. Purtroppo viviamo un momento delicato, mi dispiace enormemente per i giocatori, che devono vivere le emozioni della Champions, senza i». SUL RITORNO DELLAIN CHAMPIONS – «Ogni giocatore e ogni tifoso delladesiderava da anni raggiungere questo traguardo. Non riesco a immaginare nulla di più bello ...

Non riesco a immaginare nulla di più bello per loro di uncon lo stadio esaurito. Purtroppo non è possibile. Sono però contento per i tifosi che possono finalmente vivere lain ...PROBABILI FORMAZIONI: CHI SCENDE IN CAMPO? Con le probabili formazioni diparliamo della partita che si gioca alle ore 21:00 di martedì 23 febbraio: nell'andata degli ottavi di Champions League ...Il passaggio al 3-4-2-1 ha aiutato il calciatore ad essere protagonista assoluto della gara e trascinatore dei suoi. La Lazio osserva con attenzione; i tifosi del Napoli si mordono le mani A ...LAZIO BAYERN REINA LEIVA - Quante volte si è sottolineato come la Champions League sia una comepetizione assolutamente sui generis? Un torneo ...