Lazio-Bayern Monaco, Coman: “Siamo stanchi, in Champions daremo tutto. Gol in finale contro il PSG e Covid, vi dico tutto” (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'attaccante ex PSG e Juventus, Kinglsey Coman.Alla vigilia del match di andata degli ottavi di finale di Champions League, Lazio-Bayern Monaco, Kinglsey Coman, l'esterno offensivo della compagine bavarese - campione d'Europa e del mondo in carica - ha parlato in conferenza stampa, per presentare la sfida di domani sera (martedì 23 febbraio) alle ore 21.00, in programma all'"Olimpico" di Roma. Di seguito le dichiarazioni del venticinquenne attaccante francese che prova a spiegare il momento poco brillante della sua squadra.VIDEO, Vieri sui sorteggi di Champions: “Lazio-Bayern Monaco? Ecco dove devono colpire i biancocelesti”"Come mi spiego le difficoltà che stiamo avendo ultimamente? Abbiamo fatto ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'attaccante ex PSG e Juventus, Kinglsey.Alla vigilia del match di andata degli ottavi didiLeague,, Kinglsey, l'esterno offensivo della compagine bavarese - campione d'Europa e del mondo in carica - ha parlato in conferenza stampa, per presentare la sfida di domani sera (martedì 23 febbraio) alle ore 21.00, in programma all'"Olimpico" di Roma. Di seguito le dichiarazioni del venticinquenne attaccante francese che prova a spiegare il momento poco brillante della sua squadra.VIDEO, Vieri sui sorteggi di: “? Ecco dove devono colpire i biancocelesti”"Come mi spiego le difficoltà che stiamo avendo ultimamente? Abbiamo fatto ...

SkySport : Lazio-Bayern Monaco, Inzaghi: 'Vogliamo tenere aperta la qualificazione per il ritorno' - DiMarzio : #Lazio, le parole di #Immobile in vista del #BayernMonaco | #UCL - DiMarzio : #LazioBayern, i convocati di #Flick: out anche #Muller e #Gnabry - Mediagol : #Lazio-Bayern Monaco, Coman: 'Siamo stanchi, in Champions daremo tutto. Gol in finale contro il PSG e Covid, vi dic… - wojkob : @Romsi07755176 Bayern - Lazio ? ?? -