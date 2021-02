Kena | Bridge of Spirits per PS5 gratis con PlayStation Plus a marzo?

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Da qualche tempo non abbiamo più informazioni suof, ma secondo alcune indiscrezioni, il gioco per5 potrebbe arrivare nel mese dicome parte dei giochi disponibili con l'abbonamento. L'ipotesi è stata lanciata dall'insider GermanStrands che su Twitter ha dichiarato: "Seofdovesse essere un gioco per PS Pus di, perderò la testa". L'insider è conosciuto per aver azzeccato alcune indiscrezioni passate legate a Sony e secondo questo ultimo tweet è possibile chepossa essere pubblicato con. Non sarebbe la prima volta per Sony: a novembre dello scorso ...

ScreenplayersIT : I prossimi mesi di PlayStation: ???MARZO - Kena Bridge Of Spirits ???APRILE - Returnal ???MAGGIO - Deathloop ???GI… -

... Forbidden West , God of War e Gran Turismo 7 , ma abbiamo anche qualcuno più interessato alle produzioni indipendenti, comeof Spirits e Little Devil Inside . Fra questi, c'è Peter ...Alcuni dei titoli previsti in esclusiva (temporale o no) per l'Epic Store nel corso del 2021 e 2022 sono già noti e prevedono sia indie come Solar Ash , Darkest Dungeon 2 eof Spirits , ...Che la totale assenza di notizie su Kena: Bridge of Spirits sia dovuta al suo arrivo a sorpresa tra i giochi del PS Plus?Gli sviluppatori PlayStation e third-party hanno votato, sul PlayStation Blog, il loro titolo più atteso del 2021 e le loro scelte ci ricordano che sarà un anno particolarmente ricco.