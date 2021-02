Isola dei Famosi 2021, Daniela Martani commenta la sua possibile partecipazione al reality (Di lunedì 22 febbraio 2021) Proprio ieri avevamo riportato la notizia secondo la quale Daniela Martani sarebbe entrata a far parte del cast dell’Isola dei Famosi 2021. A dare la notizia ci aveva pensato TVBlog e il nome dell’ex gieffina era subito rimbalzato sul web. Tuttavia, Daniela Martani avrebbe commentato questa news sotto il tweet del giornalista Giuseppe Candela, che aveva detto: In un momento così delicato, con una pandemia in corso, inserire nel cast dell’Isola dei Famosi Daniela Martani (fonte Tvblog) che ha espresso posizioni imbarazzanti sul Covid è veramente inaccettabile. #IsoladeiFamosi La replica di Daniela Martani, ... Leggi su trendit (Di lunedì 22 febbraio 2021) Proprio ieri avevamo riportato la notizia secondo la qualesarebbe entrata a far parte del cast dell’dei. A dare la notizia ci aveva pensato TVBlog e il nome dell’ex gieffina era subito rimbalzato sul web. Tuttavia,avrebbeto questa news sotto il tweet del giornalista Giuseppe Candela, che aveva detto: In un momento così delicato, con una pandemia in corso, inserire nel cast dell’dei(fonte Tvblog) che ha espresso posizioni imbarazzanti sul Covid è veramente inaccettabile. #deiLa replica di, ...

