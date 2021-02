Iran, accordo temporaneo tra Aiea e autorità per controlli nei siti di nucleari (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica potranno accedere alle zone di stoccaccio e sviluppo nucleare ma solo per tre mesi. Non potranno però realizzare ispezioni a sorpresa, ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica potranno accedere alle zone di stoccaccio e sviluppo nucleare ma solo per tre mesi. Non potranno però realizzare ispezioni a sorpresa, ...

