Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Stefania Orlando: "La voglio fuori!" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini avverte i concorrenti: "La sfida è aperta" "Siamo all'anti Vigilia" annuncia Alfonso Signorini, emozionato all'idea che questa lunga avventura che terminerà lunedì 1 marzo 2021, questo venerdì ci sarà la semifinale e scopriremo chi si unirà a Zorzi, Pretelli e Dayane in finale. "Partiamo da un annuncio che non vi aspettate" ammette Alfonso Signorini, rivolgendosi direttamente ai suoi concorrenti "Stasera sarete messi a durissima prova" avverte i finalisti, che come abbiamo visto dovranno confrontarsi questa sera. I tre finalisti finiscono direttamente in Mistery Room, imprevisti e responsabilità non mancheranno: "Potete vedere i tre sfidanti al televoto" annuncia Signorini, chiedendo ai tre di schierarsi contro uno dei tre concorrenti al televoto, mentre il ...

