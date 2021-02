Governo: sondaggio Swg-Tg La7, balzo di 1,3 per Fdi, unico partito che guadagna con Fi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Dopo la nascita del Governo Draghi Fratelli d'Italia sale al 17,5%, guadagnando l'1,3, unico partito a crescere insieme a Fi, che si piazza al 7,5 con un più 0,6, mentre nelle intenzioni di voto le altre forze politiche diminuiscono o restano stazionarie. Lo rileva un sondaggio Swg per il Tg La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Dopo la nascita delDraghi Fratelli d'Italia sale al 17,5%,ndo l'1,3,a crescere insieme a Fi, che si piazza al 7,5 con un più 0,6, mentre nelle intenzioni di voto le altre forze politiche diminuiscono o restano stazionarie. Lo rileva unSwg per il Tg La7.

