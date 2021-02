(Di lunedì 22 febbraio 2021): intorno alle 3 in via di Porta Rossa, un 21enneuniversitario del Polimoda è morto sul colpo dopo essereto daldi un palazzo. Il ...

fanpage : Una tragedia terribile in pieno centro a Firenze, studente di 21 anni precipita dal quarto piano - qn_lanazione : #Firenze, tragedia nella notte: #studente precipita dal quarto piano e #muore - decentralizza : @Giulio_Firenze @valfurla Una tragedia le cui vittime sono sempre meno ogni anno. - Giulio_Firenze : @valfurla Una tragedia senza fine -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze tragedia

La Nazione

nella notte a. Un giovane di 21 anni studente universitario, originario di Monza, è precipitato dal quarto piano di un palazzo ed è deceduto sul colpo. Il giovane si trovava ...nella notte a: intorno alle 3 in via di Porta Rossa, un 21enne studente universitario del Polimoda è morto sul colpo dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo. Il ...Una tragedia si è consumata nella notte a Firenze. Verso le ore 3:00 uno studente, originario di Monza, è caduto dal quarto piano di un appartamento.FIRENZE: Il giovane è caduto nella notte ed è morto sul colpo. Si trovava in un appartamento insieme ad altri studenti. Indagini in corso dei carabinieri ...