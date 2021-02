Firenze | studente muore cadendo dal quarto piano di un palazzo

(Di lunedì 22 febbraio 2021)di 21 anni precipita dalUno ragazzo di 21 anni,universitario italiano del Polimoda, originario di Monza, è morto nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 febbraiodal balcone deldi unnel centro di. Il 21enne si trovava in casa di amici, altri studenti. La tragedia è avvenuta intorno alle 3 di notte. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a verificare la dinamica dei fatti da parte dei carabinieri della compagnia con il supporto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dell’Arma. Si attende l’esito dell’autopsia disposta dal pm di turno Giuseppe Ledda giunto in nottata sul posto. Leggi anche: Treviso, strangola ...

Un 21enne originario di Monza,del Polimoda a, è morto la notte scorsa, intorno alle 3, dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo nel centro del capoluogo toscano, in via di Porta Rossa. Da quanto ...Unodi 21 anni è morto nella notte dopo essere precipitato dal quarto piano nel centro di. L'incidente è avvenuto in via di Porta Rossa, intorno alle 3. Il giovane, originario di Monza e ...Studente morto a Firenze Una tragedia ancora tutta da chiarire quella avvenuta a Firenze la notte scorsa. Un giovane studente del Polimoda – l’Università di Moda del capoluogo fiorentino – è morto ...Dagli accertamenti svolti finora sarebbe escluso il coinvolgimento di altre persone nella caduta dello studente ...