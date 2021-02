Fausto Gresini non ce l’ha fatta: sconfitto dal Covid a 60 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Il mondo dei motori piange Fausto Gresini, team manager della Gresini Racing: il Covid lo ha sconfitto dopo 55 giorni di battaglia Un dolore immenso a causa di questo terribile virus: la MotoGp e l’intero mondo dei motori piange la morte di Fausto Gresini, vittima del Coronavirus dopo quasi 2 mesi di battaglia. Le condizioni sono precipitate dopo l’ultimo bollettino diramato nelle scorse ore: il decesso è stato dichiarato nella prima serata odierna. Il due volte campione del Mondo delle due ruote si è spento all’ospedale Maggiore di Bologna a causa delle complicanze. Il primo ricovero c’era stato il 27 dicembre, dopo aver contratto il virus nei giorni precedenti. Non sono bastate le lunghe cure per cercare di sconfiggere il Covid-19 ma non è ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021) Il mondo dei motori piange, team manager dellaRacing: illo hadopo 55 giorni di battaglia Un dolore immenso a causa di questo terribile virus: la MotoGp e l’intero mondo dei motori piange la morte di, vittima del Coronavirus dopo quasi 2 mesi di battaglia. Le condizioni sono precipitate dopo l’ultimo bollettino diramato nelle scorse ore: il decesso è stato dichiarato nella prima serata odierna. Il due volte campione del Mondo delle due ruote si è spento all’ospedale Maggiore di Bologna a causa delle complicanze. Il primo ricovero c’era stato il 27 dicembre, dopo aver contratto il virus nei giorni precedenti. Non sono bastate le lunghe cure per cercare di sconfiggere il-19 ma non è ...

